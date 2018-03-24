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Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist - VİDEO

Portekiz, Mısır'ı Ronaldo'nun son dakikada attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Quaresma, yaptığı iki asistle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist - VİDEO
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Portekiz ile Mısır takımları, İsviçre’nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı’nda karşı karşıya geldi.

GOLLER UZATMALARDA GELDİ

Muhammed Salah’ın, 56. dakikadaki golüyle Mısır’ı 1-0 öne geçirdiği maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz, 90+2 ve 90+4. dakikalarda Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Quaresma'dan Ronaldo'ya iki asist - VİDEO

QUARESMA'DAN İKİ ASİST

Portekiz Milli Takımı’nda Cristiano Ronaldo 90 dakika forma giyerken, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ricardo Quaresma 61. dakikada Joao Mario’nun yerine oyuna girdi ve gollerde asistleri yaparak galibiyette pay sahibi oldu.

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