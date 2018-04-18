Quaresma'dan Şenol Güneş'e: Beni oynat hocam

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Milliyet muhabiri Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe derbisi öncesinde son gelişmeleri aktardı ve ilk maçta kırmızı kart gören Quaresma'nın Şenol Güneş'ten oynamak için özel izin istediğini söyledi.

BENİ OYNAT HOCAM

Kadroda rotasyon olacağını ancak Quaresma'nın Şenol Güneş'ten özel ricada bulunduğunu belirten Sarıdağ, "Fenerbahçe derbisinde Larin'i 11'de görebiliriz, ciddi bir rotasyon görebiliriz. Larin'in son vuruşları çok iyi. Pektemek ile birlikte 11'de görürsem şaşırmam. Quaresma da hocasına oynamak için baskı yapıyor. Şenol Güneş kararsız. Quaresma'nın takım oyunu oynayarak taraftara kendisini affettirmek gibi bir isteği var. Maç temposu farklı ama etkili bir oyuncu. Quaresma'nın Kadıköy'deki bir sıkıntısı Galatasaray derbisine de yansıyabilir." ifadelerini kullandı.

HIRS YAPTI

İlk maçta Josef'in kendisini yere atarak hakemi aldattığını düşünen Portekizli yıldız, rövanş maçında cevabı sahada verebilmek için hocasından şans bekleniyor.