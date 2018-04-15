Quaresma'dan tepki: Yalanları durdurun

5 maçlık cezasının tamamladıktan sonra hafta sonu Telset Mobilya Akhisarspor maçında sahada yer alan Quaresma, basında çıkan bir röportajını yalanladı.

Portekizli yıldız, basında yer alan ''Quaresma aldığı 5 maçlık cezadan kötü etkilendiğini söyledi'' şeklinde çıkan habere yanıt verdi.

YALAN SÖYLEMEYİ DURDURUN

İşte Ricardo Quaresma'nın sosyal medyadaki mesajı:

''Bu röportaj hakkında hepinizi bilgilendirmek istiyorum. Maç sonrasında böyle bir röportaj vermedim. 5 maç ceza boyunca daima takımımla beraberdim ve antrenmanlara devam ettim. Lütfen yanış haberler yapmayı ve yalan söylemeyi durdurun''