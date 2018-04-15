Ensonhaber.com'a dön

Quaresma'dan tepki: Yalanları durdurun

Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından bir cevap verdi.

Yorum Yap

Quaresma'dan tepki: Yalanları durdurun

5 maçlık cezasının tamamladıktan sonra hafta sonu Telset Mobilya Akhisarspor maçında sahada yer alan Quaresma, basında çıkan bir röportajını yalanladı.

Portekizli yıldız, basında yer alan ''Quaresma aldığı 5 maçlık cezadan kötü etkilendiğini söyledi'' şeklinde çıkan habere yanıt verdi.

YALAN SÖYLEMEYİ DURDURUN

İşte Ricardo Quaresma'nın sosyal medyadaki mesajı:

''Bu röportaj hakkında hepinizi bilgilendirmek istiyorum. Maç sonrasında böyle bir röportaj vermedim. 5 maç ceza boyunca daima takımımla beraberdim ve antrenmanlara devam ettim. Lütfen yanış haberler yapmayı ve yalan söylemeyi durdurun''


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM