PFDK'dan Quaresma'ya 5 maç ceza

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçında kırmızı kart gören Quaresma, 5 maç ceza aldı.

JOSEF'E VURMUŞTU

Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna giren Quaresma, Josef'le yaşadığı pozisyonda rakibine vurduğu için direkt kırmızı kart görmüştü. PFDK, Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakan Portekizli oyuncunun kaçıracağı diğer maçlar ise; Gençlerbirliği, Başakşehir (d), Alanyaspor ve Göztepe.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ TAHKİM'E GİDİYOR

Öte yandan Quaresma'ya verilen 5 maçlık cezayı fazla bulan Beşiktaş yönetimi, Tahkim Kurulu'na başvuracak.