Quaresma'nın golü Puskas ödülüne aday gösterildi

2018 Dünya Kupası'nın en güzel gollerinden birine imza atan Quaresma, büyük ödülü alabilir.
Portekiz ile İrana arasında oynanan maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.
Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:
Bale - Liverpool
Cheryshev - Hırvatistan
Lazaros - Olympiacos
Ronaldo - Juventus
De Arrascaeta- America Mineiro
McGree - Newcastle Jets
Messi - Nijerya
Pavard - Arjantin
Salah - Everton