Quaresma'nın golü Puskas ödülüne aday gösterildi

1 İbrahim Üzülmez'in istifası istendi Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi.

2 Ertuğrul Sağlam: F.Bahçe'yi daha farklı yenebilirdik Süper Lig'in 4 haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı kulübün radyosuna mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3 3 büyüklerde oynayan futbolcuların şimdiki takımları Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan futbolcular, ilerlemiş yaşlarına rağmen hala yeşil sahalarda ter tökmeye devam ediyor.

4 Mane, cami tuvaleti temizliğine yardım etti - İZLE Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, ligde oynanan Leicester City maçını oynadıktan sonra cami tuvaletinin temizlenmesine yardım etti.

5 Şenol Güneş'in kafasına su şişesi atıldı Bursasporlu taraftarların sahaya attıkları su şişelerinden biri, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet etti.

6 Quagliarella'dan şık topuk golü İtalya Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde Sampdoria, Napoli'yi 3-0 yenerken Quagliarella mükemmel bir topuk golü attı.

7 Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde silah altına alınacak.

8 Karius, Bursa'da atılan su şişelerine isyan etti Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius, Bursaspor deplasmanında sahaya sürekli su şişesi atılmasından dolayı büyük şaşkınlık yaşadı.

9 Terim, Trabzon'dan fark yiyen 11'i değiştiriyor Fatih Terim, Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından takımı değiştiriyor. Tecrübeli teknik adam 4 futbolcuyu uzun süre takımda düşünmüyor.