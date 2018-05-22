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Quaresma'dan kafaları karıştıran paylaşım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, İnstagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyadan "ayrılık mesajı" olarak algılanan bir paylaşıma imza attı.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından, "Her şey için teşekkürler Beşiktaş'ım" diyerek bir fotoğrafını paylaştı.

Quaresma'nın bu paylaşımı, "takıma veda mı etti?" sorularının ortaya çıkmasına neden oldu.

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesinin ardından Dusko Tosic ve Anderson Talisca, ayrılıklarını açıklamıştı.

Ricardo Quaresma, bu sezon 38 maçta 5 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

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