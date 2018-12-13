Rakibine tekme atan Quaresma kırmızı kart gördü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi grubundaki son maçında İsveç ekibi Malmö ile karşılaştı.
Siyah-beyazlı temsilcimiz beraberliğin bile yettiği karşılamada rakibine 1-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı.
QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Siyah-beyazlı ekibin mücadeleyi 1-0 geride götürdüğü dakikalarda Quaresma'nın sorumsuzluğu Beşiktaş'ı eksik bıraktı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Malmölü oyuncunun topa müdahale ettiği esnada rakibinin ayağına basan Portekizli futbolcu direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan siyah-beyazlı temsilcimiz Avrupa Ligi'nden elenmekten kurtulamadı.
KRİTİK MAÇLARDA AYNI HATAYI YAPIYOR
Kritik mücadelelerde agresif ve sert tavrıyla dikkat çeken ve sık sık oyundan atılan Portekizli futbolcu, bu önemli karşılaşmada da aynı hatayı yapınca taraftarların tepkisini çekti.
Quaresma kırmızı kart sonrası soyunma odasının yolunu tutarken ıslıklandı.