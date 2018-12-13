1 Rakibine tekme atan Quaresma kırmızı kart gördü Beşiktaş'ın Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın 65. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, taraftarların büyük tepkisini çekti.

2 Akhisarspor, Avrupa'ya puanla veda etti UEFA Avrupa Ligi J Grubu son haftasında Akhisarspor, Standart Liege ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde Avrupa'daki ilk puanını aldı.

3 Beşiktaş Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

4 Aykut Kocaman: Herkes aynaya baksın Aykut Kocaman, Trabzonspor maçında aleyhine yapılan tezahüratlara "Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak." diyerek cevap verdi.

5 Mustafa Cengiz: Her şey önümüzü kesmek için yapılıyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın dergisindeki yazısında Galatasaray'ın üzerinde oyunlar oynandığını belirtti.

6 Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına getiriyor İngiliz basını, bu sezon teknik direktörlerden yüzü gülmeyen İspanya devi Real Madrid'in, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürebilmek için Pochettino ile görüştüğünü yazdı.

7 Babel: Henüz Beşiktaş'la ilgili kararımı vermedim Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ryan Babel, henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Tek isteğim sağlıklı olmak ve maç oynamak" dedi.

8 Rodrigues'i isteyen Alman takımı Alman basını, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Stuttgart'a transfer olacağını yazdı.

9 Ersun Yanal geliyor Cocu'nun sözleşmesini fesheden Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ı açıklamaya hazırlanıyor. 56 yaşındaki teknik adam 4 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe dönmüş olacak.