Quaresma'nın pembe takım elbisesi

Her sezon farklı stillerle karşımıza çıkan Quaresma, yine futbolundan çok giyimiyle gündeme geldi.

Portekizde katılıdığı bir düğüne pembe takım elbiseyle gelen Portekizli yıldız, kameralara bu haliyle poz verdi.

QUARESMA PEMBELER İÇİNDE

Eşi ile uyum içerisinde olan Quaresma, sosyal medyada ti'ye alındı.

Takım elbisesinin altına yine pembe renklerde tercih ettiği klasik ayakkabısı ise büyük ilgi gördü.

PROFİLİNDEN BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Yayınladığı fotoğrafla dalga geçilmesi ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından eleştirilmesi üzerine Quaresma tepki olarak sosyal medya hesabından Beşiktaş yazısını kaldırdı.