Quaresma'nın yerine Caner ya da Lens oynayacak

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma’nın yerine iki isim forma bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor deplasmanında cezalı Quaresma’nın yokluğunda Caner veya Lens’i sahaya sürecek.

LENS YA DA CANER

Bir hafta içinde önce lig, sonra da kupada Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda cezalı Ricardo Quaresma karşılaşmada forma giyemeyecek. Portekizli oyuncunun yerine iki alternatif üzerinde duran teknik direktör Şenol Güneş, kararını henüz veremedi. Güneş’in aklındaki ilk isim Jeramain Lens.

Hücum hattının solunda Hollandalı futbolcuya forma şansı vermesi ihitimali olan deneyimli çalıştırıcı, Caner Erkin’i de sahaya sürebilir. Lens’in bir türlü ritmini yakalayamaması ve son oynanan Fenerbahçe derbisindeki olumsuz performansı Güneş’i düşündürüyor. Mental açıdan da iyi durumda olmayan Lens, maça yedek başlayabilir. Bu durumda hücum hattının sol kanadında Caner’i sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, sağ kanadı Babel’e emanet edecek.

PEPE BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş’ta bir diğer belirsizlik Pepe konusunda yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkan Portekizli stoperin durumu maç günü netlik kazanacak. 35 yaşındaki futbolcunun hazır olmaması durumunda siyah beyazlılarda stoper hattı Medel ve Tosic’ten oluşacak.

Şenol Güneş sarı kart sınırındaki Oğuzhan, Adriano, Medel ve Caner’i de özel olarak uyardı. Trabzonspor karşılaşması sonrası Gençlerbirliği ve Başakşehir ile oynanacak maçları hatırlatan Şenol Güneş, futbolcularından kart konusunda dikkatli olmalarını istedi.