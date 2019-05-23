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Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta coşkuyla kutlandı

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1 Merih Demiral için Juventus iddiası Transfer konusunda istihbaratı son derece güçlü olan İtalyan gazeteci Di Marzio, Sassuolo forması giyen Merih Demiral'ı Juventus'un istediğini yazdı.

2 Olympiakos Başkanı: Valbuena'yı transfer ettik Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli Valbuena ile anlaştıklarını açıkladı.

3 Galatasaray'dan Ribery'ye 2 yıllık teklif Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Franck Ribery'ye 2 yıllık teklif yaptı.

4 Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Avcı'nın yeni durağı büyük ihtimalle Beşiktaş olacak.

5 Quaresma'nın yerine Lazovic geliyor Beşiktaş, Quaresma'nın yerine Genoa'nın deneyimli sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'i transfer etmek için harekete geçti.

6 Galatasaray'da Şener ve Okay sesleri Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda. Cimbom ayrıca Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu da transfer etmeyi planlıyor.

7 Volkan'ın bırakmaya niyeti yok Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, yönetimin jübile teklifine karşın 2 yıl daha oynamak istediğini ifade etti.

8 Belhanda, Al Hilal'e transfer oluyor Suudi Arabistan basını, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'nın 13 milyon euroya Al Hilal'e transfer olduğunu yazdı.

9 Ümit Özat'ın oruç isyanı Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, oruç tutan Pote'ye tepki gösterdi.