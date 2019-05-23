Quaresma'nın yerine Lazovic geliyor

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kısa süre içinde yeni teknik adamı açıklayacak olan Fikret Orman yönetimi, transferleri de kampa yetiştirmeye çalışıyor.
LAZOVİC'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Beşiktaş'ın gündemindeki isim, Genoa forması giyen Darko Lazovic. Lens ve Quaresma'yı satmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sağ kanat için Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın istediği Lazovic'in şık hareketleri - İZLE
Duhuliye.com'un haberine göre Lazovic'le görüşmelere başlayan yönetim, başka takımların da talip olduğu 28 yaşındaki oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor.
4 yıldır Genoa forması giyen Lazovic'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Siyah-beyazlılar bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncu için Ljajic'i de devreye sokacak.
Lazovic bu sezon toplam 34 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı.