Quaresma'ya Çin'den 15 milyon euro

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Özellikle yaşlanan kadroyu gençleştirmek isteyen yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda bazı oyuncuları satacak. Bu isimlerin başında da Quaresma geliyor.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Hem yaşlanan kadroyu gençleştirmek hem de maaş maliyetlerini düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Quaresma için altı ay önce gelen 15 milyon euro civarındaki teklifleri Dünya Kupası sonrasına ertelemişti.

Amaç ise yıldız futbolcunun Rusya'da vitrine çıkarak değerini artırmasını sağlamaktı. Ancak Fikret Orman ve ekibi, bu konudaki tavrını değiştirdi.

Çinlilere menajerler aracılığı ile "İsterseniz haziran ayında görüşebiliriz" mesajı iletildi. Quaresma'nın da görüşmelere açık olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Quaresma'yı satarak gelen parayı yine transferde kullanacağı ifade ediliyor.

ADRİANO VE BABEL'E İZİN YOK

Çinlilerin ilgisi sadece Quaresma ile sınırlı değil. Adriano ve Babel'e de Uzakdoğu'dan teklifler geldiği ancak teknik direktör Şenol Güneş'in, iki yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.