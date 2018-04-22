Quaresma'ya yapılan sert faule sarı kart çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Mücadele'nin ilk yarısı karşılıklı gollere geçilirken 42. dakikadaki Quaresma'nın yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlı futbolseverler kırmızı kart bekledi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

MURAT UÇARAK QUARESMA'YA VURDU

Beşiktaşlı futbolcular savunmadan atılan pasla topu Quaresma'nın önüne gönderdi. Portekizli yıldız meşin yuvarlağı kontrol edecekken Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, uçarak topa müdahele etmek istedi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

HAKEM SARI KART VERDİ

Topa herhangi bir teması olmayan Murat, direkt olarak Quaresma'nın vücuduna tekme attı. Beşiktaşlılar bu pozisyona kırmızı kart beklerken maçın hakemi Halis Özkahya bu hareketi sarı kartla geçiştirdi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

HER HAFTA BİR HAKEM HATASI OLUYOR

Genel olarak sezonun her haftasında yaptıkları hatalarla eleştirilen hakemler, ligde son periyoda girilirken de gündeme gelemeye devam ediyorlar.

Dün Galatasaray maçında Alanyaspor'un ofsayt olmayan pozisyonuna ofsayt bayrağı kaldıran maçın yardımcı hakemi kritik mücadelede bir hataya imza atmıştı.