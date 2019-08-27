Quaresma'yı Süper Lig'den 2 takım istiyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, geçtiğimiz cumartesi günü Instagram'dan yaptığı açıklamayla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediğine dair bilgilendirildiğini açıkladı.

SÜPER LİG'DEN 2 TAKIM İSTİYOR

Siyah-beyazlı ekip 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuya, 'kendine kulüp bul ve takımdan ayrıl' derken, Quaresma'nın kolay kolay gitmeye niyeti yok.

Beşiktaş yönetime haber gönderen Q7, geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonundaki hak edişlerini istedi. Alacaklarının ödenmemesi durumunda ise takımda kalacağını bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 750 bin euro kazanan 35 yaşındaki futbolcu, parasını alamaması durumunda takımda kalıp maaşını almaya devam edecek.

Quaresma, Beşiktaş'la anlaşabilirse kısa süre içinde yeni takımına imza atabilir.

Oyuncuyu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Başakşehir istiyor. Özellikle Başakşehir'in son yıllarda şampiyonluğa oynuyor olması Q7'nin tercihinde etkili olabilir.

Yıldız futbolcuya Portekiz ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu ifade ediliyor.