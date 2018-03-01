Quaresma da oyundan atıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ikinci yarının başında saha bir kez daha karıştı. Quaresma, Josef'le yaşadığı pozisyon sonrası direkt kırmızı kart gördü.

JOSEF'E VURDU OYUNDAN ATILDI

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Quaresma, 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkili mücadele sonrası Josef'le tartışan Quaresma rakibine vurunca direkt kırmızı kart gördü.

Fırat Aydınus'un kararından sonra çılgına dönen Quaresma, yerde yatan Josef'in üzerine yürüdü ancak arkadaşları zor sakinleştirdi. Volkan Demirel, Pepe ve Mehmet Ekici'nin de olduğu pozisyonda Mehmet de sarı kart gördü.