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Quaresma da oyundan atıldı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği Türkiye Kupası maçında Alper Potuk'tan sonra Quaresma da kırmızı kart gördü.

Quaresma da oyundan atıldı
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ikinci yarının başında saha bir kez daha karıştı. Quaresma, Josef'le yaşadığı pozisyon sonrası direkt kırmızı kart gördü.

JOSEF'E VURDU OYUNDAN ATILDI

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Quaresma, 51. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkili mücadele sonrası Josef'le tartışan Quaresma rakibine vurunca direkt kırmızı kart gördü. 

Fırat Aydınus'un kararından sonra çılgına dönen Quaresma, yerde yatan Josef'in üzerine yürüdü ancak arkadaşları zor sakinleştirdi. Volkan Demirel, Pepe ve Mehmet Ekici'nin de olduğu pozisyonda Mehmet de sarı kart gördü.

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