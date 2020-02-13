Radamel Falcao döndü

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası’nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon açlışmasıyla antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Galatasaray'da günün iyi haberi ise Radamel Falcao'dan geldi. Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kolombiyalı golcünün Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor. Falcao, Fatih Terim'in onay vermesi halinde İstanbul'da oynanacak maça ilk 11'de başlayacak.