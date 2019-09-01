Radamel Falcao İstanbul'da

Galatasaray, zorlu bir sürecin ardından son yılların en önemli transferi Falcao'yu kadrosuna kattı.
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'DA
Yıldız oyuncu, ailesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte özel uçakla bu akşam saatlerinde İstanbul'a indi.
Galatasaray taraftarları saatlerdir Florya Genel Havacılık'ın önünde yıldız futbolcuyu bekliyor.
MELO VE MUSLERA'DAN FALCAO'YA HOŞGELDİN KARŞILAMASI
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve Eski futbolcusu Felipe Melo, Falcao'nun İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma yorumda bulundu.