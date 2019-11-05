Radamel Falcao: Tedavim iyi gidiyor

Son olarak 1 Ekim'de oynanan PSG maçında forma giyen Falcao, sakatlığı sebebiyle 1 ayı aşkın süredir Galatasaray'dan uzakta. Tedavi için İspanya'ya giden yıldız golcü, yakın zamanda oynayacak duruma geleceğini söyledi.
"TEDAVİM İYİ GİDİYOR"
İspanyol El Chiringuito kanalının sorularını yanıtlayan Falcao, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.
"Tedavin nasıl gidiyor?" şeklindeki soruya yıldız golcü, "Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum." cevabını verdi.
33 yaşındaki oyuncu, Real Madrid karşılaşması ile ilgili, "Bu maçı dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.
11 Kasım'da İspanya'daki tedavisi sona erecek olan Falcao, liglere verilecek milli aranın ardından Galatasaray formasını giyecek.