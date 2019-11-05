Radamel Falcao: Tedavim iyi gidiyor

Bir süredir Karagümrük'te futbolcu-teknik direktör olarak görev yapan Erkan Zengin, kulüpten ayrıldığını duyurdu.

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Ali Koç, 5 ay önce 'kurgu var' demişti

Fenerbahçe dün yaptığı açıklamayla, "Ligde operasyon var, kurgu var" söylemlerinde bulunananlar için savcılığı göreve davet etti. Ancak 5 ay önce benzer sözleri, Ali Koç söylemişti.