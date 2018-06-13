Rafael Beşiktaş'a çok yakın

Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala futbolun güzellikleri kadar çirkin yüzü olan holiganizm de gündemde. Gözler ise EURO 2016'da büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz taraftarlarda.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aykut Kocaman'la görüştük ve eğer yerli hocayla devam edersek bu Aykut Hoca olacaktır." dedi.

Galatasaray ile UEFA 4 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu anlaşmada men cezası almayan sarı-kırmızılılar ancak sattığı kadar futbolcu satın alabilecek.

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye kiralanan Anderson Talisca, 6 ayda net maaş olarak 5 milyon euro kazanacak.

1 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.

2 Beşiktaş'la Trabzon arasındaki Mehmet Ekici anlaşması Bir dönem Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasında krize neden olan Mehmet Ekici transferinin perde arkası ortaya çıktı.

3 Ali Koç: Aykut Hoca'dan başka yerli hocayla çalışmayız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aykut Kocaman'la görüştük ve eğer yerli hocayla devam edersek bu Aykut Hoca olacaktır." dedi.

4 Dünya Kupası yarın başlıyor Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası, yarın oynanacak olan Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak.

5 Dünya Kupası'nda Rus-İngiliz tehlikesi Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala futbolun güzellikleri kadar çirkin yüzü olan holiganizm de gündemde. Gözler ise EURO 2016'da büyük olaylar çıkaran Rus ve İngiliz taraftarlarda.

6 İspanya, Madrid'le anlaşan Lopetegui'yi kovdu İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid ile anlaşan teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi.

7 Galatasaray Okan Kocuk'u istiyor Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

8 Beşiktaş Yasin Öztekin'le prensipte anlaştı Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, Beşiktaş yolunda. 31 yaşındaki, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı giyecek.

9 Mustafa Cengiz: Neymar'la bile böyle sözleşme yapılmaz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek yönetiminin oyuncularla yaptığı kontratlardan dert yanarak, "Neymar'la anlaşsınız bile böyle saçma sözleşmeler olmaz" dedi.