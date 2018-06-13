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Rafael Beşiktaş'a çok yakın

Transafer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyon forması giyen Rafael Da Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Rafael Beşiktaş'a çok yakın
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Beşiktaş, yeni sağ bekini Fransa’dan transfer etmeye hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar, Olympique  Lyon’dan Rafael Da Silva için Fransız kulübü ile yüzde 90 anlaşmaya vardı.

Rafael da Silva'nın Lyon performansı - İZLE

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

1 haftadır süren görüşmelerin ardından iki kulüp 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında uzlaşma sağladı. Anlaşma detaylarının sonuca bağlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşikaş’ın teklifini kabul eden 27 yaşındaki sağ bek ile de,3 yıllık sözleşme imzalanacak. Kariyerine Brezilya’nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United forması giydi.

2015’te Lyon’a transfer olan Brezilyalı sağ bek, son 3 sezondur Fransız ekibinin kadrosunda yer alıyor. Brezilya milli takımında 2 kez görev yapan Rafael, geride kalan sezon Lyon forması ile çıktığı 31 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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