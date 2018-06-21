Rafael Márquez'e sponsor boykotu

ABD yönetiminin, Meksikalı "uyuşturucu kralı" Raul Flores Hernandez'in uyuşturucu çetesi ile ilişkisi olduğu açıkladığı eski Barcelona oyuncusu ve Meksika Milli Futbol Takımı Kaptanı Rafael Márquez Alvarez, resmen ceza almasa da ülkenin yaptırım listesinde yer alıyor.

Buna göre, turnuvaya sponsor olan ABDli şirketlerin reklamlarıyla görüntülenmesi yasak olan Márquez, takım arkadaşlarıyla aynı su markasından içemiyor, aynı antrenman kıyafetlerini giyemiyor.

SPONSOR SORUNU YAŞIYOR

"Maçın adamı" ödülünün ABDli bir sponsoru olduğu turnuvada yetkililerin Márquez'in olası bir maçın adamı seçilmesi durumuna karşı B planı geliştirdiği de iddia edilenler arasında. Ayrıca FIFA, turnuvaya hazırlık amacıyla Meksika'nın payı olan 1.5 milyon doları bir ABD bankası üzerinden gönderdiği için Márquez turnuva esnasında FIFA primi almamayı kabul edip geldi. Márquez'in bir FIFA konferansında yer alması halinde ise moderatörün ABD vatandaşı olmaması gerektiği tavsiye edildi.

Meksika Futbol Federasyonu da bu konu hakkında, "ABD hukuk kurallarını ihlal etmeden olabilecek en doğru düzenlemeleri yapıyoruz." derken, Rusya'ya uçuşta ABDli şirketlerin kullanılmaması, oyuncuyla reklam panolarının önünde röportaj yapılmaması da alınan önlemler arasında.

Meksika, Dünya Kupası E Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 yenmişti. Márquez, 74. dakikada oyuna dahil olup, tarihte 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen 3. oyuncu olmuştu. (2002, 2006, 2010, 2014, 2018)