Rafael Nadal, 11. kez Roland Garros şampiyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ın 15'inci ve son gününde dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.

ŞAMPİYON NADAL

İlk sette Thiem'e karşı üstünlük kurmakta zorlanmayan Nadal, seti 6-4 kazandı. İkinci sete rakibinin servisini kırarak başlayan Nadal, bu seti de 6-3 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Oyun içerisinde parmağından yaşadığı sakatlığa rağmen üçüncü sette de rakibine üstünlüğü bırakmayan 32 yaşındaki raket, seti 6-2 aldı ve rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.