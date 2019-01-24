Rafael Nadal Avustralya Açık'ta finale yükseldi

1 Ömer Faruk Beyaz'ı İngilizler istiyor İnigliz basını, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea, ManU ve Manchester City gibi ekiplerin talip olduğunu yazdı.

2 Hatayspor çeyrek finalde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Hatayspor'a 4-1 yenilen Başakşehir, Türkiye Kupası'na veda etti.

3 Emre Mor yine kadro dışı kaldı Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un çöküşü devam ediyor. Milli futbolcu, 4. defa kadro dışı bırakıldı.

4 Tetteh'in menajeri :Galatasaray'la anlaştık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Ganalı futbolcunun menajeri, "Kulüple anlaşmaya vardık, son söz Sparta Prag'da" dedi.

5 Fatih Terim: Forvetsiz nereye kadar gideriz bilemiyorum Alan transferinin gerçekleşmemesi üzerine morali bozulan Fatih Terim, "Forvetsiz nereye kadar gidebiliriz ben de bilmiyorum" diyerek yönetime mesaj yolladı.

6 Alan transferi menajer kavgası yüzünden yattı Dubai'ye Alan'ı almaya giden Abdurrahim Albayrak'ın İstanbul'a eli boş dönmesi, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırmıştı. Transferin menajer arasında çıkan kavga nedeniyle gerçekleşmediği ortaya çıktı.

7 Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz transferi bitti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli yönetimin Serdar Aziz'i transfer ettiğini söyledi.

8 Neymar sakatlandı PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, Strasbourg maçında ayak bileğinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

9 Şenol Güneş: Quaresma'nın kalmasını istiyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma, Adriano, Caner, Oğuzhan ve Tolga hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediğini söyledi.