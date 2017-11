Rafael Nadal Toni Nadal'la yollarını ayırdı

27 yıllık ortaklık 16'sı Grand Slam Turnuvası olmak üzere toplam 75 şampiyonluk getirmişti Toni Nadal, beklenen açıklamayı yaptı ve Rafael Nadal'ın antrenörlüğünü bıraktığını açıkladı.

16'sı Grand Slam Turnuvası olmak üzere 75 şampiyonluk getiren birlikteliğin sona erdiğini duyuran ve ünlü tenisçinin aynı zamanda amcası olan 56 yaşındaki Toni Nadal, "Yeğenimin üç yaşındayken korta adım atmasıyla başlayan 27 yıllık harika bir birlikte yürüyüşün sonuna geldik" dedi.

Toni Nadal, "Bugün itibarıyla Rafael ile yollarımız ayrılıyor. Ama benim yolculuğum burada bitmiyor. Heyecanım ve bu spora aşkım devam ettiği sürece tenisin içinde kalmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

Toni Nadal'ın İspanyol medyasına gönderdiği ve ayrılığı duyurduğu yazıda duygusal bölümler de vardı: "Rafa ile ilişkim her zaman çok kolaydı. Onun saygısı, tutkusu ve tavrı sayesinde ben de tenisi, tenisçiyi nasıl anlamam gerektiğime dair bir vizyon kazandım. Bir antrenör olarak hayal ettiğim her şeyi aşan deneyimlerim için Rafa'ya çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte harika yerlere gittim; hayatın her alanından harika insanlarla tanıştım. Bugün Raaf'nın şahsiyeti sayesinde hak ettiğimden çok daha fazla değer ve saygı görüyorum."