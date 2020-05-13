Beşiktaş'ın istediği Gikiewicz, Union Berlin'den ayrılıyor

Performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan Alman kaleci Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarında önceliği kaleciye vermişti.

Bir süredir Beşiktaş ile adı anılan Rafal Gikiewicz'ın, takımı Union Berlin'den ayrılacağı kesinleşti.

KULÜBÜYLE ANLAŞAMADI

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz, Alman ekibiyle yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

'Canal + Sport' aracılığıyla açıklamalarda bulunan Polonyalı kaleci, ''Para önemli, ancak benim ilk kriterim değil. Zaten beklentilerimi azaltmaya da hazırdım. Ancak bana cevap verilmedi. İlk karşılaşmamdan itibaren kulübün beni tutmak istediği izlenimini de almamıştım.'' ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ VE İTALYA'DAN BİR KULÜP İLGİLENİYOR

Öte yandan, oyuncunun açıklamalarına yer veren Alman haber sitesi '90plus' ise 32 yaşındaki tecrübeli kaleciyi, İtalya'dan büyük bir kulübün yanı sıra Beşiktaş'ın da istediğini belirtti.

67 MAÇTA 85 GOL YEDİ

2018'de Union Berlin ekibinin kadrosuna dahil olan 32 yaşındaki Gikiewicz, Alman ekibinde 67 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda kalesinde 85 gol gören kaleci, 23 maçta ise kalesini gole kapattı.