Rafinha Cadılar Bayramı'nda Müslümanları kızdırdı

Bayern Münih Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Geceye katılan futbolculardan Rafinha, Arap kültürünün tercih edilen kıyafetini giydi. Brezilyalı futbocunun elindeki bombayı sigeleyen paket dikkat çekti.

BAYERN PAYLAŞIMI SİLDİ RAFİNHA ÖZÜR DİLEDİ

Alman futbol takımının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım tepki çekti. Rafinha'nın Müslümanları terörist olarak göstermeye çalışıldığı yönünde gelen tepkiler paylaşımın silinmesine neden oldu.

Brezilyalı futbolcu da kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Yanlış anlaşıldığını ifade eden Rafinha, "Halloween'de abartılı kostümler kullanılır. Kimseyi kızdırma niyetim yoktu. Benim birçok Arap arkadaşım var ve hepsini seviyorum." açıklamasını yaptı.