Raheem Lawal'dan Beşiktaş formalı poz

1 Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak.

2 Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı Arjantin Futbol Federasyonu, İsrail ile Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçına katılmayacaklarını duyurdu.

3 Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

4 Mustafa Cengiz: Değerini bulan her şey satılır Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine yöneltilen Belhanda ve Feghouli sorusuna "Değerini bulan herkesi satabiliriz." cevabını verdi.

5 A Milli Takım Rusya'yla berabere kaldı A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Millilerimizin tek golünü Yunus Mallı attı.

6 Futbolculara eşek arısı saldırınca maç durdu Brezilya Serie D Ligi’nde Altos’la Nacional-AM arasında oynanan maç eşek arılarının saldırısı yüzünden 6 dakika durdu.

7 Ali Koç başkanlık mazbatasını aldı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un Ülker Stadı'nda alacağı mazbata törenine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

8 Maaşını alamayan Talisca Beşiktaş'a imza atmadı Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanamadığı Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpten ödemelerini alamadığı için imza atmaya yanaşmadığı öğrenildi.

9 Leicester City, Abdülkadir Ömür'ü istiyor İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için 25 milyon stelini (155 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.