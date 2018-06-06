Raheem Lawal'dan Beşiktaş formalı poz

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Raheem Lawal sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla siyah-beyazlı ekine yeşil ışık yaktı.
AY SONUNDA SERBEST KALIYOR
Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş formasını giydi. Osmanlısporlu Raheem Lawal, transfer iddialarını güçlendirecek bir paylaşımda bulundu.
Başkent ekibinin Nijeryalı orta saha oyuncusu, tatil için gittiği ABD'de Beşiktaş forması giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Raheem Lawal Türkiye'de Adana Demirspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayserispor ve Osmanlıspor formaları giydi. Lawal'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.