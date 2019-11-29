Rahmi Koç, Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti

Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret eden Rahmi Koç, yeni başkana görevinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’u ağırladı.

Çebi ile Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaşımızın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda Camiamızın duayen isimlerinden Rahmi Koç’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti."

KOÇ AİLESİ BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE SPONSOR

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden olan Koç Grubu; Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birçok branşta sponspor.

Baba Rahmi Koç Beşiktaş taraftarıyken oğlu Ali Koç ise Fenerbahçe Başkanı.