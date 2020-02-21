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Rahmi Koç kulüp üyeliğinin 60. yılını doldurdu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün divan kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

| Haber Merkezi
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ahmet Nur Çebi ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Rahmi Koç ile bir araya geldi.

Görüşmede Çebi ve Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve siyah-beyazlı futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti.

İşte yapılan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç’a mazbatasını takdim etti ve futbolcularımızın imzaladığı Beşiktaş formasını hediye etti."


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