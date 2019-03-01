Rakamların dilinden El-Clasico

Santiago Bernabeu Stadı'nda 2 Mart'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Barcelona 57 puanla lider, Real Madrid ise 48 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu sezon Real Madrid'e karşı La Liga'da evinde oynadığı 28 Ekim'deki ilk maçı 5-1 kazanan Barcelona, Kral Kupası yarı finalinde eşleştiği eflatun beyazlıları 1-1 ve 3-0'lık skorlarla eledi.

2000'DEN SONRA BARÇA ÜSTÜN

Barcelona rakibine karşı özellikle son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla aradaki galibiyet farkını kapatmayı başardı. Her iki takım arasında şimdiye kadar oynanan 241 resmi maçta Real Madrid ve Barcelona'nin birbirlerine karşı 95'er galibiyeti bulunurken, 51 maç beraberlikle sonuçlandı.

İstatistiklerde 2000 yılından bu yana alınan sonuçlarda ise Barcelona'nın 22, Real Madrid'in 18 galibiyet aldığı, 16 karşılaşmanın da beraberlikle bittiği görüldü.