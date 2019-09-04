Rakamlarla Türkiye'de transfer dönemi

Türkiye'de yaz transfer dönemi sona erdi.

2019-20 sezonu transfer döneminde Süper Lig takımları bonservis ve kira bedeli için 65.8 milyon euro harcarken, 82 milyon euro gelir elde etti.

FENERBAHÇE 16.4 MİLYON EURO HARCADI

Süper Lig'de 16.4 milyon euro harcayan Fenerbahçe bu alanda zirvede yer alırken, 16.5 milyon euroluk satışla kasasına en çok para koyan takım bordo-mavili ekip oldu.

Beşiktaş, 15.85 milyon euroluk harcama yaparken sadece 2 milyon euroluk futbolcu satabildi ve en çok zarar eden takım oldu. Siyah-beyazlılar 13.8 milyon euro açık verdi.

Galatasaray ise aldığı oyunculara 9.1 milyon euro verirken, sattığı futbolculardan 9 milyon 330 bin euro aldı. Sarı-kırmızılılar transfer dönemini artıda kapattı.

EN ÇOK ZARAR EDEN BEŞİKTAŞ

Galatasaray'ın transferleri: Michael Seri, Babel, Nzonzi, Emre Mor, Lemina, Andone, Radamel Falcao, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Okan Koçuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Luyindama. (Bonservisi alındı.)

(Gelir: 9 milyon 330 bin euro - Gider: 9 milyon 100 bin euro)





Fenerbahçe'nin transferleri: Luiz Gustavo, Adil Rami, Vedat Muric, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayırdır, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Max Kruse.

(Gelir: 16 milyon 200 bin euro - Gider: 16 milyon 400 bin euro)

Beşiktaş'ın transferleri: Adem Ljajic (Bonservisi alındı), Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby.

(Gelir: 2 milyon euro - Gider: 15 milyon 850 bin euro)

Trabzonspor'un transferleri: Alexander Sörloth, Gaston Campi, Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nemanja Andusic, Mert Kurt, Daniel Sturridge, Ekuban. (Bonservisi alındı.)

(Gelir: 16 milyon euro 500 bin euro - Gider: 6 milyon euro)

2019-20 SEZONU PİYASA DEĞERLERİ

1. Galatasaray: 136.5 milyon euro

2. Beşiktaş: 84.3 milyon euro

3. Fenerbahçe: 83.3 milyon euro

4. Trabzonspor: 63.9 milyon euro