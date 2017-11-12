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Rakeem Christmas Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Odeabank, ABD'li pivot Rakeem Christmas ile yollarını ayırdı.

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Rakeem Christmas Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Odeabank, sezon başında transfer ettiği Rakeem Christmas'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti." denildi.

Galatasaray Odeabank'a sezon başında transfer olarak ilk Avrupa tecrübesini yaşayan Christmas, NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunmuştu.

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