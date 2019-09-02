Raketiyle hakeme 'ateş eden' tenisçiye 10 bin dolar ceza

Pazar günü New York'ta oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Frederico Delvonis ve Roberto Carbellas Baena ile mücadele eden Mike Bryan, video incelemesinin ardından kararın düzeltilmesi üzerine tepkisini hakeme "nişan alıp ateş ederek" gösterdi.

Hakem Mariana Alves, daha sonra "Çizgi hakemine yapılmış bu hareket bana karşı da yapılmıştır" diyerek Bryan'ı uyardı.

"AMACIM ŞAKA YAPMAKTI"

ABD Açık Turnuvası'nda çift erkeklerde altı şampiyonluğu bulunan Mike Bryan, "Amacım şaka yapmaktı" diyerek özür diledi.

Bryan, New York Times gazetesine açıklamasında "Oyun olsun diye yaptım ama son yaşananlar ve siyasi iklim göz önüne alındığında yaptıklarımın düşüncesizlik olarak görülebileceğini anlıyorum. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.

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