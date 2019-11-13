Rakibimiz İzlanda, İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın, TT Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İZLANDA KAFİLESİ BEKLETİLMEDİ

Mücadeleden 1 puanla ayrılmamız durumunda Avrupa Şampiyonası biletini alacağız. Turnuvaya katılma umutlarını sürdürmek için kazanmak zorunda olan İzlanda, bugün İstanbul'a geldi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul'a gelen İzlanda kafilesi, herhangi bir olayla karşılaşmadı. İzlanda Milli Takımı, havaalanında hiç bekletilmedi ve otobüsle direkt kalacakları otele gitti.

İzlanda'nın Türkiye'yi konuk ettiği ilk grup maçı öncesinde A Milli Takım kafilemiz saatlerce havaalanında bekletilmiş, oyuncularımız sıkı bir aramadan geçirilmişti.

Öte yandan kaptanımız Emre Belözoğlu'na, havalanında bulunan biri tuvalet fırçası uzatmış ve bu olay büyük krize neden olmuştu.