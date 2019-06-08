Rakibimiz İzlanda tek golle 3 puanı kaptı

EURO 2020 elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı H Grubu'nda İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

İZLANDA TEK GOLLE KAZANDI

Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadeleyi, gruptaki en ciddi rakiplerimizden olan İzlanda 1-0'lık skorla kazandı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren gol 22. dakikada Burnley forması giyen orta saha oyuncusu Johann Gudmundsson'dan geldi.

PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından İzlanda 3 maç sonunda 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. A Milli Takımımzın da 2 maçta 6 puanı bulunuyor. Türkiye ve İzlanda'ya mağlup olan Arnavutluk ise Andorra karşısında aldığı galibiyetle 3 puanda kaldı.

Grubun 4. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Arnavutluk ise evinde Moldova'yı konuk edecek.