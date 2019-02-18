Kafes dövüşünde karşı karşıya gelen Sofiane Boukichou ile Tom Aspinall mücadelesinde talihsiz bir an yaşandı. Rakibine tekme atan Sofiane Boukichou'nun bacağı kırıldı.
TEKME ATTI, BACAĞI KIRILDI
Henüz ilk raundda rakibine karşı atak yapan Boukichou, attığı tekme sonrası sakatlandı. Kendisine doğru gelen tekmede Tom Aspinall ayağını kaldırınca, Fransız dövüşçü Boukichou'nun bacağı kırıldı.
Rakibine tekme atan Boukichou'nun bacağı kırıldı - İZLE
Acılar içinde yerde kalan Boukichou'nun sakatlandığını gören maçın hakemi karşılaşmayı bitirdi.