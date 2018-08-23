Rakibine tüküren Seleznov'a 4 maç men

Alanyasporlu Isaac Sackey'e 2 maç men cezası veren kurul, Beşiktaş'ı ise para cezasına çarptırdı.

4 MAÇ MEN CEZASI

PFDK, Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Yevgen Seleznov'a, Çaykur Rizespor maçında rakibe tükürdüğü gerekçesiyle 4 maç men cezası verdi. Seleznov, Tahkim cezasında indirime gitmezse, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında takımını yalnız bırakacak.

PDFK, Aymetimz Alanyasporlu Isaac Sackey'i, Ankaragücü maçında rakip futbolcuya ciddi faulü nedeniyle 2 resmi maçtan men cezasına çarptırdı. Atiker Konyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'a, Antalyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle, 1 maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı, 13 bin lira da para cezası verildiği duyuruldu.

Kurul, Beşiktaş'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan siyah-beyazlı taraftarlara, bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı verildiğini aktardı.

Öte yandan, Beşiktaş'a 40 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 35 bin ve Akhisarspor'a 20 bin lira para cezası uygulayan PFDK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü'nün bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının Passolig kartlarını bloke etti.