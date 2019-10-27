Almanya 2. Ligi'nde Karlsruhe sahasında Hannover 96'yı konuk etti.
Mücadelenin son dakikasında yaşanan karambolde Hannover 96 kalecisi Ron-Robert Zieler kırmızı kart gördü.
RAKİBİNE YUMRUK ATTI
Deneyimli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken yanlışlıkla rakibine yumruk attığını ifade etse de, hakemin kararı değişmedi.
Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü - İZLE
Zieler'e kırmızı kart gösteren hakem, penaltı noktasını da gösterdi. Ev sahibi ekip Karlsruhe, kazandığı penaltıyı gole çevirdi.
Mücadele bu golle 3-3 sona ererken, iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.