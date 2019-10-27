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Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü

Bundesliga 2'de oynanan Karlsruhe-Hannover 96 maçında, rakibine yumruk atan Hannover 96 kalecisi Zieler kırmızı kart gördü.

| Haber Merkezi
Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü
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Almanya 2. Ligi'nde Karlsruhe sahasında Hannover 96'yı konuk etti. 

Mücadelenin son dakikasında yaşanan karambolde Hannover 96 kalecisi Ron-Robert Zieler kırmızı kart gördü.

RAKİBİNE YUMRUK ATTI

Deneyimli kaleci, topu uzaklaştırmak isterken yanlışlıkla rakibine yumruk attığını ifade etse de, hakemin kararı değişmedi. 

Rakibine yumruk atan kaleci kırmızı kart gördü - İZLE

Zieler'e kırmızı kart gösteren hakem, penaltı noktasını da gösterdi. Ev sahibi ekip Karlsruhe, kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Mücadele bu golle 3-3 sona ererken, iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı.

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