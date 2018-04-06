Rakibinin otobüsüne saldıran McGregor gözaltına alındı

1 Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü Deyna Castellanos, Venezuela ile Ekvator arasında oynanan Kadınlar Copa America mücadelesinde attığı frikik golüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

2 FIFA'dan 3 önemli kural değişikliği FIFA, 3 yeni kural değişikliğini genç takımların maçlarında denemelere başladı. En önemli değişiklik ise artık hakemler teknik direktörlere de sarı kart gösterebilecek.

3 F.Bahçe'nin Kenan Evren Lisesi projesi yattı Kenan Evren Lisesi'ni kiralamak için 3 okul ve 1 spor salonu yaptıran F.Bahçe yönetimi, bu isteğinden vazgeçti. Sarı-lacivertliler kulüp kasasından çıkan 100 milyon lirayı geri alacak.

4 Galatasaray'dan Kagawa atağı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, B.Dortmund'un Japon futbolcusu Kagawa'yı gündemine aldı.

5 Valbuena kimseyle konuşmuyor Son oynanan Kayserispor maçında atılan gollere sevinmeyen Valbuena'nın kaç gündür ağzını bıçak açmıyor.

6 Olympiakos Başkanı'nın Emenike pişmanlığı Emenike transferi hakkında konuşan Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu" dedi.

7 Aykut Kocaman: Artık Devler Ligi özlemine son verelim Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 7 maçta 21 puan toplamaları gerektiğini söyledi.

8 UEFA'da gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları başladı. 4 mücadelenin yapıldığı gecede, ev sahipleri karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

9 Cenk Tosun: Milli Takım'da kaptan olmak istiyorum Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Milli futbolcu Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nda kaptan olmak istediğini söyledi.