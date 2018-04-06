Rakibinin otobüsüne saldıran McGregor gözaltına alındı

UFC etkinliği için düzenlenen medya gününde ortalığı birbirine katan 29 yaşındaki Conor McGregor, rakibinin bulunduğu otobüse saldırmıştı.
Grup halinde gerçekleşen saldırının ardından ABD saatiyle Perşembe akşamı 9'da gözaltına alınan McGregor'ın halen bırakılmadığı öğrenildi.
OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDI
Hakim karşısına çıkacak olan McGregor'ın saldırı anını gösteren video internette yayınlandı.
Görüntülerde Conor McGregor, otobüsün camını kırarken görünüyor. Kendinden geçmiş ve çıldırmış bir halde görünen Conor McGregor, şimdi hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor.