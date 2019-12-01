Rakip teknik direktörlerin Türkiye yorumu

EURO 2020'nin grup kuraları Bükreş'te çekildi.

İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşen A Milli Takımımız, maçlarını Roma ve Bakü'de oynayacak.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan rakip teknik adamlar, Türkiye'ye ve teknik direktörümüz Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı.

MANCİNİ: TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini, "Kuradan dolayı çok mutluyum. İstanbul'da birçok arkadaşım var. Bu nedenle Türkiye ile aynı grupta olmaktan dolayı mutluyum. Bizim grubumuzda çok zorlu maçlar oynanacak. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler. Türkiye'yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncuları, oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük" dedi.

PETKOVİC: ŞENOL GÜNEŞ'İ BİLİYORUM

İsviçre'nin çalıştırıcısı Petkovic, "Bizim için çok zor olacak. Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Oynayacağımız maçın bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum. Çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptım. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisi Trabzonspor'un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var" şeklinde konuştu.

GİGGS: TÜRKLER TARAFTARIYLA BİRLEŞİNCE ÇOK İYİ FUTBOL OYNUYOR

Galler'in 46 yaşındaki hocası Giggs ise, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United'da oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır" ifadelerini kullandı.