Rakipler Fener ol kampanyasını tiye aldı

Fenerbahçe'nin Ali Koç önderliğinde başlattığı ve mali anlamda kurtuluş projesi olarak görülen Fener Ol kampanyası büyük yankı uyandırdı.

Şu anda bilançoda eksi 92 milyon euroda bulunan sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya vadettiği hedefi tutturabilmesi için (eksi 30 milyon euro) en az 62 milyon euro toplaması gerekiyor.

BAŞKA TAKIM TARAFTARLARI BAĞIŞ YAPTI

Dün saat 19.07'de başlatılan Fener Ol kampanyasına gün içerisinde yaklaşık 2 milyon TL bağış yapıldı. Herkese açık olan bu kampanyaya Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarlar da bağışta bulundu.

Bir Trabzonspor taraftarı 61,61 TL'lik başta bulunup açıklama kısmına da "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazdı.

Galatasaray taraftarlarından da manidar bağışlar yapıldı. Bir sarı-kırmızılı taraftar, 1 lira bağışta bulunup "En büyük Galatasaray" ifadelerini kullanırken, başka bir taraftar ise 0.1 lira göndererek açıklama "Şampiyon Galatasaray" yazarak kampanyayı tiye aldı.