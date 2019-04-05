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Rakipler Fener ol kampanyasını tiye aldı

Bir Trabzonspor taraftarı, Fener Ol kampanyasına 61,61 TL'lik bağışta bulunup, açıklama kısmına "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazdı.

Rakipler Fener ol kampanyasını tiye aldı
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Fenerbahçe'nin Ali Koç önderliğinde başlattığı ve mali anlamda kurtuluş projesi olarak görülen Fener Ol kampanyası büyük yankı uyandırdı.

Şu anda bilançoda eksi 92 milyon euroda bulunan sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya vadettiği hedefi tutturabilmesi için (eksi 30 milyon euro) en az 62 milyon euro toplaması gerekiyor.

BAŞKA TAKIM TARAFTARLARI BAĞIŞ YAPTI

Dün saat 19.07'de başlatılan Fener Ol kampanyasına gün içerisinde yaklaşık 2 milyon TL bağış yapıldı. Herkese açık olan bu kampanyaya Trabzonspor ve Galatasaraylı taraftarlar da bağışta  bulundu.

Bir Trabzonspor taraftarı 61,61 TL'lik başta bulunup açıklama kısmına da "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazdı.

Galatasaray taraftarlarından da manidar bağışlar yapıldı. Bir sarı-kırmızılı taraftar, 1 lira bağışta bulunup "En büyük Galatasaray" ifadelerini kullanırken, başka bir taraftar ise 0.1 lira göndererek açıklama "Şampiyon Galatasaray" yazarak kampanyayı tiye aldı.

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