UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi.

Fenerbahçe Zenit'le, Galatasaray ise Benfica'yla karşı karşıya gelecek. Peki rakiplerimizin son durumu nedir?

ZENİT RUSYA LİGİ'NDE LİDER

Sarı-lacivertli temsilcimizin rakibi Zenit, Rusya Ligi'nde lider konumda bulunuyor. 17 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Rus ekibi, 5 kez mağlup oldu. 27 kez rakip fileleri havalandıran Zenit, 17 de gol yedi.

Rus takımı, maçlarını 64 bin kapasiteli Krestovskiy Stadyumu'nda oynuyor.

BENFİCA 4. SIRADA

Galatasaray'ın rakibi Benfica ise Portekiz Ligi'nde 4. sırada bulunuyor. 13 haftası geride kalan ligde 2 kez yenilgi yaşayan Portekiz ekibi, 25 gol atıp 11 gol yedi.

Sezon başında Fenerbahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam eden Benfica, B.Münih, Ajax ve AEK'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

Portekiz'in dev kulübü, iç saha maçlarını 65 bin kişilik Estadio da Luz'da oynuyor.