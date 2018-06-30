Rakitic: İniesta ve Modric bu gezegenden değil

Barcelona ve Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Barcelona da yanında görev aldığı Andres Iniesta ve Hırvatistan Milli Takımı'nda yan yana oynadığı Luka Modric hakkında açıklamalarda bulundu.

İKİSİ DE FARKLI GEZEGENDEN

İki oyuncunun da efsane olduklarını dile getiren Rakitic, iki yıldızın da oyunu üst seviyeye taşıdığını vurguladı. Modric ile Iniesta'yı karşılaştırması istenen Rakitic, "İkisini karşılaştırmak çok zor. İkisi de farklı gezegenden, dünyamıza biz insanlarla futbol oynamaya gelmiş. Kendi pozisyonlarında dünyanın en iyi oyuncuları onlar. Barcelona'daki 4 yılımda Andres oynamak ve Hırvatistan Milli Takımı'ndaki 11 yılımda da Luka ile oynamak benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

LUKA'YLA OYNAMA ŞANSIM OLACAK

Iniesta ve Modric ile yan yana oynamanın getirdiği keyfi anlatan Rakitic, "Onlarla oynarken olabildiğince keyfini çıkarmaya ve onlardan öğrenmeye özen gösteriyorum. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şeylerden biri bu oyuncuların ikisiyle de birlikte oynamış olabilmek. Şanslıyım ki Luka ile ilerde de oynama fırsatım olacak, ama maalesef artık Iniesta ile oynama şansım olmayacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

İKİSİ DE ARKADAŞTAN ÖTE

Rakitic, son olarak, "İkisi de benim için bir takım arkadaşından öte, Andres en yakın arkadaşlarımdan biri, Luka'yı ise ağabeyim olarak görüyorum. Luka bence gelmiş geçmiş en iyi Hırvat futbolcu, aynı zamanda muhteşem bir insan ve lider, biz onun takipçisiyiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.