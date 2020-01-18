Rakitic Juve'ye Bernardeshci Barça'ya iddiası

Barcelona ve Juventus arasında sürpriz bir takas iddiası gündemde olduğu yazıldı.

AS'ın manşetlerine taşıdığı haberde Juventus'un Bernardeschi karşılığında Barcelona'dan Ivan Rakitic'i istediği iddia edildi.

İddiayı bir adım öteye taşıyan İspanyol gazetesi, bu teklifin Ernesto Valverde görevdeyken sezon başında gündeme geldiği ancak deneyimli hoca tarafından kabul edilmediği belirtildi.

İKİSİNİN KARİYERİ İÇİN DE OLUMLU ETKİ YAPACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu transferin gerçekleşmesi için en can alıcı noktanın ise Rakitic olduğu ve Hırvat ismin Juventus fikrine sıcak baktığı yazıldı. Ayrıca teklifin hem Bernardeschi hem de Rakitic'in kariyerleri için daha yararlı olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Rakitic'in Sarri tarafından çok beğenildiği ve bu transferin gerçekleşmesi için de takımdan Bernardeschi'nin feda edilebileceği de haberde yerini almış durumda.