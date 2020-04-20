Rakitic: Lig başlamazsa, Barcelona şampiyon ilan edilmeli

Movistar + için açıklamalar yapan Ivan Rakitic, "Elbette hepimiz tekrar oynamak ve şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Ancak geri dönemez ve oynayamazsak, bizim şampiyon ilan edilmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''KALMAK İSTİYORUM''

2021 yılında bitecek olan sözleşmesi ile ilgili de konuşan Rakitic, "Şubat ayında sevmediğim bazı şeyler oldu ancak kötü düşünmüyrum ve kalmak istiyorum. Her iki taraf için de en iyisi olmalı." dedi.

Koronavirüs sebebiyle duran İspanya La Liga'da Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.