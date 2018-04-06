Rakitic: Ronaldo'yu tebrik etmemiz lazım

Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı uzun süre akıllardan çıkmayacak bir gole imza atan Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Rakitic, ezeli rakipleri Real Madrid'in starı Ronaldo'nun Juventus'a attığı gol için ''Ronaldo'yu tebrik etmemiz lazım. Muhteşem bir gol attı. Söyleyecek bir şey yok, bunun için doğru kelime yok.'' sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları hakkında da konuşan Hırvat futbolcu, ''Bu turnuvada sadece Real Madrid ve Barcelona yok. Çok güçlü takımlar var ve kupayı kazanmamız için en iyisini ortaya koymamız gerekiyor'' dedi.