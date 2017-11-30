Rakitic: Umarım Neymar Real Madrid'de oynamaz

Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer Neymar hakkında Ivan Rakitic'ten açıklama geldi.

"DAHA DENGELİ BİR TAKIM OLDUK"

Neymar'ın takımdan ayrılmasını değerlendiren Rakitic, "Neymar'ın gitmesi ve Valverde'nin gelişiyle bazı şeyler değişti. Daha önce takımda dengesizlik ve şov vardı. Ancak oyun planındaki değişimle daha dengeli bir takım oldu. Eskiden tüm takımla saldırıyorduk" ifadelerini kullandı.

"UMARIM OYNAMAZ"

Brezilyalı yıldızın Real Madrid ile sık sık isminin anılması hakkında konuşan Ivan Rakitic, "Futbol dünyasında neler olacağını asla bilemeyiz. Umarım Neymar, Real Madrid'de oynamaz" dedi. Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Rakitic, bu sezon 21 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.