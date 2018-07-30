Rakitic'i bu sezon kimse geçemedi

Ivan Rakitic, 2017/18 sezonunda en çok maç oynayan futbolcu unvanını alırken, hem Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic hem de Barcelona Teknik direktörü Ernesto Valverde için ne denli önemli bir isim olduğunu kanıtladı.

71 MAÇLA ZİRVEDE

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barcelona ile iyi bir sezon geçirdi ve takımıyla La Liga ile Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ardından Dünya Kupası için Rusya'nın yolunu tutan Rakitic, Hırvatistan Milli Takımı'nda Luka Modric ile durdurulamaz bir ikili oluşturdu.

Finalde Hırvatistan'ın Fransa'ya karşı yenilgisi ile Rakitic, 2017/18 sezonunda 71 maçına çıktı ve tüm futbolcuları geride bıraktı. Rakitic'i Chelsea'den Willian (70) takip ederken Son Heung-Min, De Bruyne ve Rashford(68) yarıştaki diğer isimler oldu. Rakitic, Dünya Kupası'ndaki yedi maçta görev yaparken 4 de hazırlık maçı oynadı. Yıldız oyuncu, Barcelona formasıyla 55 resmi, 5 hazırlık maçı oynadı. (35 La Liga, 10 Şampiyonlar Ligi, 8 Copa del Rey ve 2 İspanyol Süper Kupası)