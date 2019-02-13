UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rus temsilcisi Zenit'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yaroslav Rakitskiy, Fenerbahçe'den daha iyi oynadıklarını söyledi.

"SAHADAN SİLDİK"

Rakitskiy, "Fenerbahçe'yi sahadan sildik. Sadece 1 pozisyonları var, o da karamboldü ve gol oldu." dedi.

"YARIM POZİSYONLA YENDİLER"

Başarılı bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Rakitskiy, "Sanırım bizi yarım pozisyonla yendiler. Golden başka pozisyon yaratamadılar. Hedefimiz sakin oynamaktı ve bunu başardık" ifadelerini kullandı.