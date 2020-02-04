Ralf Rangnick Milan'ın başına geçebilir

Mustafa Cengiz: TFF bu hakkı F.Bahçe'ye nasıl veriyor

Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

1 Hakemden Neymar'a ilginç uyarı Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

2 Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

3 Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sürekli hakeme itirazlardan bulunan Caner Erkin'e sakin olması yönünde uyarılarda bulundu.

4 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru Göztepe maçında kural hatası yapıldığını düşünen Beşiktaş yönetimi, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, yaptıkları müracaatta hükmen galip sayılmaları gerektiğini belirtti.

5 Cizrespor ligden çekildi Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç, hakemlerin ırkçılık yaptığını iddia ederek ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

6 Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Cimbom, oyuncunun 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.

7 Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticiler, Sörloth'u beğendi.

8 Fırça sapı ile başladığı halterde hedefi Olimpiyatlar Halter kursunda yaşı küçük olduğundan ilk antrenmanları ahşap fırça sapı ile yaptırılan Bahadır Erdal, başarılarıyla Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne davet edildi.

9 Elif Elmas ilk golünü attı Napoli forması giyen Elif Elmas, Sampdoria'yı 4-2 mağlup ettikleri maçta rakip fileleri havalandırdı.