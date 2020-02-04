Ralf Rangnick Milan'ın başına geçebilir

Red Bull Leipzig'deki görevinde yeni bir ekol yaratarak dikkatleri üzerine çeken Ralf Rangnick'in önümüzdeki sezon Milan'da görev yapabileceği konuşulmaya başlandı.
Alman Bild'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Milano'ya gittiğine yönelik haberler çıkan ancak konuyu yalanlayan Rangnick, gelecek sezondan itibaren Milan'ın başında olacak.
FUTBOLUN BAŞINDAKİ TEK İSİM OLACAK
Milan'da tam yetkili konumuyla teknik direktör, scout ve futbol takımının başındaki tek isim olarak göreve yapacağı iddia edildi.
Alman basını ayrıca görüşmelerin artık ileri aşamaya geçtiğini belirterek geri sayımın sürdüğünü sayfalarına taşıdı.
Alman futbol adamı Ralf Rangnick, Red Bull sponsorluğunda bulunan New York, Leipzig ve Salzburg'un Genel Futbol Direktörlüğü görevini sürdürmeye devam ediyor.