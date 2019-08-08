Raman Chibsah, 3 yıllığına Gazişehir Gaziantep'te

Gaziantep Temsilcisi bir transferi daha açıkladı.

Daha önce Ulaş Zengin, Muğdat Çelik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Yuri Lodygin, Jean-Armel Kana-Biyik, Abdul-Aziz Tetteh ve Güray Vural'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlı ekip, transferlerine bir yenisini daha ekledi.

İtalya Seri B takımlarından Frosinone takımında forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan yönetim, süper lig için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İtalya Ligi takımlarından Frosinone takımında forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Chibsah, Kulüp Başkanımız Adil Sani Konukoğlu’nun katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Raman Chibsah’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.