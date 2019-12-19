Rami: Düzenli oynarsam daha iyi olurum

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamayan Adil Rami, ilk 11'de görev aldığı İstanbulspor maçı sonrasında konuştu.

Oynadığı için mutlu olduğunu belirten Rami, "Bugün oynamak önemliydi benim için. Uzun süre oynamadıktan sonra maç eksiklikleri olabiliyor. Biz profesyoneliz, ilk maçı 4-0 almıştık, bunu da 2-0 kazandık. Her şeyden önce ciddi oynadık ve skoru elde ettik" dedi.

Kendi performansından memnun olup olmadığı sorulan Fransız oyuncu, "Maçta gol yemedik, bir defans oyuncusu olarak bundan mutluyum. Çalışmalarıma ciddi şekilde devam ediyorum ama bundan da daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Düzenli olarak oynayarak, daha iyi duruma gelebilirim" ifadelerini kullandı.